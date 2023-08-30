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Стало известно, сколько россиян встретили свою первую любовь в школе

«Вебер»: 72% россиян встретили свою первую любовь в школе

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Pexels

Большинство (72%) россиян встретили свою первую любовь в школе, показало исследование социологического агентства «Вебер», с результатами которого ознакомился телеканал «360».

Согласно опросу, у 87% чувства остались на уровне влюбленности и не переросли в любовь. Еще 5% опрошенных поделились, что их романтические отношения со школьным партнером продолжились и после выпускного, однако позже все же были прекращены. Столько же респондентов поженились после школы и продолжаются находиться в браке. Порядка 3% россиян затруднились ответить на вопрос.

В июне опрос сервиса SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показал, что люди, характеризующие свою вторую половину как «родственную душу», считают себя абсолютно довольными отношениями вдвое чаще тех, чей союз создан по принципу «противоположности притягиваются».

Психолог Александр Кичаев до этого говорил, что переход в виртуальную реальность повлиял на то, что в России увеличилось количество одиноких людей трудоспособного возраста.

Ранее психологи назвали признак, по которому можно определить удовлетворенность отношениями.

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