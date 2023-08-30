Пожар в Геленджике произошел из-за нарушения норм безопасности

Причиной крупного лесного пожара в Геленджике стало нарушение правил пожарной безопасности на территории леса. Об этом в «Авиалесоохране» сообщили ТАСС.

«В районе города Геленджика идет тушение крупного низового лесного пожара. Причина возникновения лесного пожара — нарушение правил пожарной безопасности в лесах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение пожара осложняется сухой и жаркой погодой. Сообщается, что пожар распространяется вверх по склону крутизной более 40 градусов. Как добавили в МЧС, сейчас площадь возгорания достигает 118 га.

Ранее второй самолет-амфибия Бе-200, согласно последним данным, задействовали в тушении серьезного лесного пожара в Геленджике, угрозы объектам инфраструктуры нет.

До этого в МЧС отмечали, что лесной пожар в Геленджике не угрожает населенным пунктам и инфраструктуре. В качестве дополнительной силы для тушения пожара прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Тушение пожара все еще ведется.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».