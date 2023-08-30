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В Подмосковье неизвестные подожгли комплексно-трансформаторную подстанцию

Shot: в Подмосковье неизвестные подожгли оборудование на ж/д станции Реутов

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В Подмосковье правоохранители проводят проверку после того, как неизвестные подожгли комплексно-трансформаторную подстанцию. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел накануне, рядом со станцией Реутов. На оплавленную проводку обратили внимание сотрудники. Помимо этого, они заметили расплавленное покрытие и копоть внутри.

Наиболее вероятно, неизвестные попытались вскрыть шкаф, но сделать этого не получилось. После этого они решили просунуть в щель облитую зажигательной смесью ткань. На месте удалось найти перчатку и палку.

На данный момент злоумышленников ищут. Также полиция устанавливает точное время поджога.

Ранее в Екатеринбурге на железнодорожной станции подожгли релейный шкаф с помощью газеты.

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