Россиянам рассказали, как не дать хлебу зачерстветь и заплесневеть

Чтобы хлеб не зачерствел и не заплесневел, его необходимо положить в пакет с заранее сделанными отверстиями. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала специалист Центра оценки качества зерна Татьяна Андреанова. Также, по ее словам, для хранения хлебобулочных изделий подойдет деревянная и эмалированная посуда.

«Чтобы хлеб не плесневел и не черствел, его надо класть в хлебницу сухим при комнатной температуре, предварительно вынув из пакета и оставив примерно на час на столе. Отдавайте предпочтение бездрожжевым сортам. Свежий хлеб слегка подсушите. Можно на пару минут положить в духовку, это избавит его от бактерий», — сказала Андреанова.

Она добавила, что посуду необходимо раз в неделю мыть горячей водой с мылом или пищевой содой и хорошо просушивать. Также во избежание порчи хлеба она посоветовала не запасать его впрок.

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