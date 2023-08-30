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Россиянам рассказали, как не дать хлебу зачерстветь и заплесневеть

Технолог Андреанова: пакет с отверстиями не позволит хлебу зачерстветь

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Depositphotos

Чтобы хлеб не зачерствел и не заплесневел, его необходимо положить в пакет с заранее сделанными отверстиями. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала специалист Центра оценки качества зерна Татьяна Андреанова. Также, по ее словам, для хранения хлебобулочных изделий подойдет деревянная и эмалированная посуда.

«Чтобы хлеб не плесневел и не черствел, его надо класть в хлебницу сухим при комнатной температуре, предварительно вынув из пакета и оставив примерно на час на столе. Отдавайте предпочтение бездрожжевым сортам. Свежий хлеб слегка подсушите. Можно на пару минут положить в духовку, это избавит его от бактерий», — сказала Андреанова.

Она добавила, что посуду необходимо раз в неделю мыть горячей водой с мылом или пищевой содой и хорошо просушивать. Также во избежание порчи хлеба она посоветовала не запасать его впрок.

В конце августа в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации заявили, что розничные цены на хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки в России с начала года увеличились всего на 1%.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в интервью «Москве 24» перечислил продукты, способствующие похудению.

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