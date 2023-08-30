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«Банный день у него»: в Башкирии медведь, купавшийся в луже, попал на видео

В Башкирии на видео попал медведь, купавшийся в придорожной луже

Медведя, который принимал грязевые ванны в луже, засняли в Башкирии. Видеозапись появилась в паблике «Bash.dtp.official» во «ВКонтакте».

На кадрах медведь сидит в придорожной луже и увлеченно трет передними лапами пузо. При этом задние лапы животное подняло вверх и не обращает внимание на оператора, который стал свидетелем водных процедур.

Авторы записи отметили, что медведь устроил купания на трассе между селами Караидель и Тастуба.

«Смешной», «Красавчик», «Подмывается, молодец», «Банный день у него», — прокомментировали видео подписчики соцсети.

Ранее под Уфой молодой медведь забрел на дачи и напугал местных жителей.

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