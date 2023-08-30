В оперштабе рассказали о ситуации с крупным пожаром в Геленджике

В Геленджике крупный лесной пожар не затронул туристические объекты, заявили в оперштабе региона. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».

«По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, все туристические объекты и средства размещения в Геленджике работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Пожар начался 29 августа и уже охватил территорию в 118 га. Известно, что животные из сафари-парка из-за лесного пожара не пострадали.

До этого уточнялось, что второй самолет-амфибия Бе-200 поможет в тушении лесного пожара в Геленджике. Всего в ликвидации пожара задействовали свыше 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8.

Также волонтеры «Единой России» оказывают помощь в тушении пожара в Геленджике.

Ранее стала известна личность предполагаемого виновника пожара в Геленджике.