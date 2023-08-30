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Названа неожиданная польза яичной скорлупы для здоровья человека

Врач Мухина: яичная скорлупа полезна для опорно-двигательного аппарата

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Яичная скорлупа благодаря содержащимся в ней минеральным веществам может приносить пользу в профилактике остеопороза. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

«Яичная скорлупа — это источник фосфора, кальция, калия, железа и магния. Все это находится в органическом виде, то есть в легко усваиваемом. <...> [Она] полезна для опорно-двигательного аппарата, для костей. С возрастом у людей, особенно у женщин, возникает риск остеопороза. Нужно постоянно добавлять кальций в рацион, чтобы кости были крепкими и не происходило переломов», — пояснила Мухина.

Однако эксперт предупредила, что в скорлупе могут содержаться бактерии сальмонеллы и кишечной палочки. Поэтому перед употреблением ее нужно промыть, просушить и прогреть в духовке. Врач добавила, что скорлупу можно обогатить лимонным соком и употреблять по чайной ложке в день.

Нутрициолог Анастасия Костомаха говорила, что включение куриного мяса в свой рацион питания поможет чувствовать себя более счастливым на гормональном уровне.

Врач и телеведущий Александр Мясников до этого рассказал, что в первую очередь для повышения устойчивости организма к болезням нужно питаться здоровой пищей и отказаться от употребления фастфуда, передавала «Общественная служба новостей».

Ранее доктор Мясников объяснил, есть ли польза от БАДов.

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