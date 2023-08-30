Ведущий свадьбы украл у молодоженов деньги, собранные гостями на торжестве

В Ошмянском районе Гродненской области Белоруссии ведущий свадьбы обокрал молодоженов после веселого конкурса. Об этом сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел 26 августа в кафе агрогородка Гольшаны. После конкурса сбора денег «На мальчика и девочку» гости свадьбы вышли на улицу подышать воздухом. В это время тамада вынул собранные в детские ползунки деньги. Сотрудница кафе заметила факт кражи и позже сообщила об этом молодым супругам, которые в свою очередь обратились к правоохранителям.

При проверке у тамады изъяли 400 белорусских рублей (около 15 тыс. российских рублей — «Газета.Ru»), а против вора возбудили дело по статье «кража».

Ранее на Алтае женщина сожгла подаренные молодоженам деньги.