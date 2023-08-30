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В Уфе вспыхнул пожар

В Уфе пожарные ликвидируют загоревшиеся на Малой Лесозаводской сараи

В одном из районов Уфы загорелись сараи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел на Малой Лесозаводской улице. На видео очевидцев заметен густой темный дым. Возгорание произошло на территории площадью 300 квадратных метров. Огонь охватил сараи, но из-за сильного ветра не исключаются, что пожар может перекинуться на многоквартирный дом.

К ликвидации привлечены 39 человек. Помимо этого, на месте работает 19 единиц техники. По предварительным данным, из местных жителей никто не пострадал. О масштабах разрушений на данный момент не сообщается.

Ранее в Румынии загорелся ангар с пластмассой.

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