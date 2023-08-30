В Брянской области силы ПВО сбили пятый дрон за сутки

Пятый за сутки беспилотник сбили в Брянской области российские силы ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны России была пресечена атака украинских террористов», — отметил глава региона.

Он уточнил, что удалось сбить «еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа». По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Утром 30 августа Два украинских беспилотника попытались атаковать телебашню в Брянске. Губернатор пояснил, что возгорание на месте сбитых дронов по состоянию на 8:00 ликвидировали.

Кроме того, Богомаз рассказал, что в результате падения обломков БПЛА в Советском районе Брянске было повреждено административное здание. Повреждения получили кровля и остекление.

Ранее ВСУ впервые обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами.