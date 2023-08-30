В Кубрани подозреваемый в изнасиловании преступник сбежал из психбольницы

В Карачаево-Черкессии полиция разыскивает рецидивиста, сбежавшего из психиатрической клиники. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина проходил принудительное лечение в клинике, которая находится в поселке Кубрань. Россиянин смог протиснуться через решетку в окне, после чего перелез через забор и сбежал. Правоохранители предполагают, что преступник скрывается в поселке Новый Карачай. На данный момент его не задержали.

До побега в отношении мужчины не раз возбуждались уголовные дела за кражи и другие преступления. За некоторое время до инцидента в отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании.

Ранее в Татарстане заключенный сбежал от конвоя через окно тубдиспансера.