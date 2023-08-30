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В Омске таксисту, который похитил и изнасиловал горожанку, вынесли приговор

Омича, похитившего и изнасиловавшего женщину, приговорили к 13 годам колонии

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Жителя Омска признали виновным в похищении незнакомки, изнасиловании, краже и разбое. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.

Следствие установило, что 4 марта 2022 года 41-летний горожанин приехал домой к ранее незнакомой женщине с целью купить у нее машину «Мазда». Убедившись, что 30-летняя владелица авто в квартире одна, преступник стал угрожать ей макетом пистолета и украл у потерпевшей золотые украшения, смартфон и деньги. Затем мужчина вывел женщину на улицу, посадил в свою машину и отвез в гараж, где под угрозами заставил подписать ее договор на продажу «Мазды», а также перевести ему на карту имевшееся у нее деньги. Затем злоумышленник посадил омичку в погреб, где продержал ее пять часов. После этого на «купленной» машине преступник вывез женщину в лес, где изнасиловал ее. После случившегося он уехал в город, чтобы осуществить продажу приобретенного авто, оставив потерпевшую в лесу.

Женщина сама добралась до города и обратилась в полицию. Чуть раньше правоохранителей вызвали потенциальные покупатели «Мазды», которые засомневались в правомерности сделки.

Общий ущерб, который преступник нанес незнакомке, суд оценил в 1 млн 664 тыс. рублей. Мужчину признали виновным в содеянном и приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее житель Уфы изнасиловал подругу семьи, когда жена отошла за продуктами.

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