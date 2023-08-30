Россиянам рассказали, откуда лучше всего наблюдать суперлуние

За суперлунием лучше всего наблюдать за городом, чтобы городские огни не мешали оценить яркость естественного спутника Земли. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на экспертов. Также они посоветовали воспользоваться телескопом или биноклем, чтобы разглядеть кратеры Луны.

Издание также выяснило, что за суперлунием можно наблюдать всю ночь, однако лучше всего огромный диск виден сразу после захода солнца или перед рассветом. В это время луна будет казаться больше, поскольку расположится близко к горизонту.

Также астрономы советуют воспользоваться многочисленными приложениями на смартфонах, которые покажут наиболее выгодное положение Луны в выбранной для просмотра локации.

В ночь с 30 на 31 августа 2023 года на ночном небе можно будет наблюдать самую большую Луну этого года. Компанию ей составят Сатурн и Юпитер. Астроном Московского планетария Людмила Кошман сообщила, что Сатурн будет сопровождать полную Луну всю ночь, находясь немного выше нее. Юпитер присоединится к ним после 22 часов и будет виден левее (восточнее) от этой небесной пары.

Ранее сообщалось, что индийский аппарат нашел на Луне полезные ресурсы.