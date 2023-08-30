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В Москве суд заключил под стражу мужчину за попытку спрятать 35 кг гашиша в лесу

В Москве арестовали мужчину за попытку спрятать 35 кг гашиша в лесу

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Прокуратура Москвы

Суд рассмотрел дело мужчины, которого подозревают в хранении наркотиков в лесополосе. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Правоохранители заключили россиянина под стражу. Когда истечет этот срок, не уточняется.

По версии следствия, инцидент произошел в поселке Новофедоровское. Россиянин приехал туда на машине, затем извлек из тайника мешок с гашишем и переложил часть свертков в мусорный пакет, после чего спрятал их в лесополосе.

Во время задержания у подозреваемого нашли два пакета общей массой более 35 кг. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Ранее в Москве избитая девушка попросила полицию не приезжать к ней из-за наркотиков в сумочке.

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