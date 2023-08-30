В Хабаровске подростки стреляли из игрушечного пистолета по людям

В Хабаровске местные жители пожаловались на подростков, которые стреляли по прохожим резиновыми пульками. Об этом сообщает Telegram-канал «Дерзкий Хабаровск».

По словам очевидцев, двое юношей сидели на детской площадке рядом с магазином у дома №61 на улице Владивостокской и стреляли из игрушечного пистолета по девушкам.

Сначала, как рассказал автор сообщения, подростки целились в ноги, а затем стали стрелять по лицам.

Одной из прохожих хулиганы попали в щеку. Канал опубликовал фото поврежденной покрасневшей щеки.

Ранее мальчик пострадал после выстрела из игрушечного пистолета в Воронеже.