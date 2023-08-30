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Опрос: две трети москвичей выступают против трудовых династий

«Авито Работа»: 67% москвичей выступают против трудовых династий

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Shutterstock

67% жителей Москвы выступают против продолжения их детьми трудовой династии. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом «Авито Работа». Кроме того, согласно опросу, 62% москвичей никогда не хотели идти по стопам родителей.

«Результаты опроса определенно стоит трактовать как положительные, так как они демонстрируют стремление современных родителей дать своим детям больше свободы в принятии решения о выборе профессии», — заявил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Выяснилось, что среди выступивших против трудовых династий чаще всего те, кто работает в сферах продаж (82%), логистики (79%), образования (77%) и промышленности (77%). При этом 33% респондентов, наоборот, были бы рады, если бы дети пошли по их стопам. Всего в исследовании приняли участие 10 тыс. жителей столицы.

До этого аналитики «Авито Работы» сообщили, что с марта по август 2023 года спрос на сотрудников в сфере логистики в России увеличился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее «Москва 24» сообщала, что инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ проведет онлайн-курс «Основы построения карьеры». Посетителям лекций, которые пройдут 4 и 6 сентября, расскажут, какими навыками должны обладать современные работники.

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