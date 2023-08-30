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В РЭО рассказали о планах включить ИИ в работу по поиску нарушений на мусорных заводах

РЭО: модуль с использованием ИИ поможет искать нарушения на мусорных заводах

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Сергей Соркин

Сотрудники Российского экологического оператора (РЭО) работают над созданием модуля обработки данных с использованием средств искусственного интеллекта для выявления нарушений на мусорных заводах. Об этом представители компании сообщили телеканалу «360».

«В настоящее время мы разрабатываем модуль анализа результатов воздушного лазерного сканирования объектов размещения ТКО, который позволит значительно снизить трудозатраты на постобработку данных и повысить сроки получения объективной информации о статусе эксплуатации объектов и, как следствие, повысить достоверность данных о ключевых характеристиках объектов размещения ТКО, которые содержатся в территориальных схемах обращения с отходами», — рассказал глава РЭО Денис Буцаев.

Так, например, модуль сможет выявлять отсутствие необходимого оборудования, наличие тлений и возгораний на теле полигона, размещение фракций, не относящихся к ТКО и другие нарушения. Заместитель гендиректора по цифровизации Алексей Буров добавил, что в будущем планируется расширение модуля дополнительными математическими алгоритмами, которые будут фиксировать факты выходов навалов отходов за границы отведенных земельных участков, нарушение нормативных санитарно-защитных зон, превышение проектной высоты тела полигона и крутизны углов откосов отходов.

Председатель Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин до этого сообщил, что уехавшие в отпуск жильцы могут потребовать пересчитать сумму оплаты за вывоз мусора во время их длительного отсутствия.

30 августа глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что на ликвидацию свалок в регионе из федерального бюджета выделено почти 49 млн рублей, передавала «Общественная служба новостей».

Ранее в Москве дворник пригрозил активисту расправой за фотографии мусора на детской площадке.

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