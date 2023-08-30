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В Копейске подростки сняли, как бросают кирпич с балкона дома над детским садом

В Копейске подростки сбросили кирпич с дома, под которым находится детский сад

В Челябинской области подростки нашли кирпичи и стали бросать их с балкона многоэтажного дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Челябинск».

Инцидент произошел в Копейске. Все происходящее на камеру сняли сами герои ролика. На видео заметно, как одна из местных жительниц сначала не решается сбросить кирпич вниз. Рядом неизвестный подбадривает ее и призывает сделать задуманное, несмотря на то, что внизу расположен детский сад.

Подросток все же бросает кирпич, и он приземляется на крышу здания внизу.

После падения никто не пострадал. О каких-либо разрушениях информации нет.

Ранее в детском саду Уфы подросток открыл стрельбу.

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