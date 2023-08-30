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Диетолог перечислил продукты, способствующие похудению

Диетолог Арзамасцев: красный перец и корица могут помочь похудеть

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Некоторые продукты могут стимулировать обменные процессы в организме человека, что немного увеличит коридор сжигания калорий. О них «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Так, по его словам, в рацион для похудения можно включить красный перец, корицу, а также свежие фрукты и овощи. Например, зеленые яблоки, огурцы и цитрусовые. Однако эксперт отметил, что все перечисленные продукты будут работать на снижение веса только в комплексе с другими мерами по похудению, в том числе, снижением калорийности своего рациона.

«Если человек ест столько же, сколько и ел, не учитывая калорийность, то никакие огурцы и грейпфруты ему не помогут. Нельзя есть точно так же, употреблять при этом какой-то один продукт для снижения веса и ждать результат. Этого не случится. Но если калорийность рациона будет снижена, то эти продукты все же будут немного способствовать ускорению снижения веса и большему комфорту при похудении», — заключил Арзамасцев.

19 августа сообщалось, что ученые из Техасского колледжа сельского хозяйства и наук о жизни выяснили, что употребление кардамона способствует похудению, одновременно повышая аппетит.

Врач-диетолог Маргарита Королева до этого сообщила, что кабачки могут улучшить зрение и вывести шлаки из организма, передавала «Общественная служба новостей».

Ранее стало известно, какая ошибка при тренировках может помешать похудению.

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