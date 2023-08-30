В Анапе обнаружили обломки дрона

Обломки беспилотного летательного аппарата были найдены на берегу Витязевского лимана в Анапе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«На них были передатчики видеосигнала с номерами», — уточнили в издании.

В СМИ подчеркнули, что два обломка дрона длиной около метра были замечены возле курортного поселка Витязево накануне вечером

Как уточняется, место было оцеплено.

«Повреждений нет. Обломки увезли на экспертизу», — заключили в издании.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об абсолютной тупиковости попыток Киева атаковать РФ дронами.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждал, что в Севастопольской бухте отражали атаки дронов с моря.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.