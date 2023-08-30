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В Анапе обнаружили обломки дрона

Shot: обломки беспилотника нашли на берегу Витязевского лимана в Анапе

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РИА Новости

Обломки беспилотного летательного аппарата были найдены на берегу Витязевского лимана в Анапе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«На них были передатчики видеосигнала с номерами», — уточнили в издании.

В СМИ подчеркнули, что два обломка дрона длиной около метра были замечены возле курортного поселка Витязево накануне вечером

Как уточняется, место было оцеплено.

«Повреждений нет. Обломки увезли на экспертизу», — заключили в издании.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об абсолютной тупиковости попыток Киева атаковать РФ дронами.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждал, что в Севастопольской бухте отражали атаки дронов с моря.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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