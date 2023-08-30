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Косметолог дала четыре совета по уходу за кожей осенью

Косметолог Агафонова: осенью легкий крем для лица нужно заменить на питательный

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Freepik.com

Осенью стоит заменить легкий крем, который использовался летом для ухода за кожей лица, на более насыщенный и питательный. Об этом в беседе с RuNews24 рассказала медицинский директор клиники Concern, дерматолог-косметолог, кандидат медицинских наук Елена Агафонова.

Она советует отдать предпочтение средствам, в которых содержатся гиалуроновая кислота и липиды, восстанавливающие защитный барьер кожи. Кроме того, можно использовать сыворотки и тоники с витаминами А, Е, С и кислотами.

Косметолог также напомнила про необходимость использовать солнцезащитные средства, потому что в сентябре солнце может быть все еще довольно активным.

«Не забывайте ухаживать за руками и губами, используя для этого питательные вещества. Лучше всего здесь подойдут средства на масляной основе с церамидами», — заключила Агафонова.

Косметолог Виктория Канева до этого говорила, что косметические средства, в составе которых находится гликолевая кислота, могут придать коже сияние и упругость.

Врач-дерматовенеролог, косметолог, миколог Ольга Балабан советовала пользоваться кремом после мытья посуды и любых домашних дел, во время которых кожа контактирует с химическими веществами, чтобы сохранить молодость рук, передавала «Москва 24».

Ранее врач назвала норму содержания ретинола в омолаживающем креме.

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