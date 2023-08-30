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В Москве россиянин получил травмы после драки с темнокожим мужчиной

Mash: в Москве мужчина разнял драку детей и получил травмы от отца одного из них

В Москве мужчину госпитализировали после разговора с дерущимися детьми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Текстильщиках. Драку двух мальчиков заметил отец одного из них. Он подошел к зачинщику и, по словам очевидцев, без оскорблений и применения физической силы объяснил, что так делать нельзя.

Спустя некоторое время на площадке появился предполагаемый злоумышленник. От удара темнокожего отца одного из мальчиков россиянин упал на асфальт, после чего оппонент начал наносить ему травмы.

В результате на место происшествия вызвали полицию и скорую помощь. Медики диагностировали у пострадавшего сильные ушибы головы и травму носа.

Ранее в Екатеринбурге неизвестные избили молодого человека и открыли стрельбу по паре.

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