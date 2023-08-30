На Камчатке рыбак ловил рыбу рядом с охотящимся медведем

На Камчатке очевидцы заметили мужчину, который ловил рыбу одновременно с медведем. Об этом сообщает Telegram-канал «Камчатка №1».

Очевидцы опубликовали видео, на котором мужчина активно рыбачит недалеко от берега реки. На другом берегу, недалеко от него, вышел на охоту медведь. На ролике заметно, как хищник сначала двигается осторожно, но, увидев рыбу, бросается на нее. Поймать добычу у животного не получилось, поэтому оно стало осматриваться в поисках другой еды.

Несмотря на угрозу рядом, рыбак передвигался по воде спокойно. Почему медведь не испугался человека и вышел к реке именно на этом участке, неизвестно.

Ранее в Приморье разыскивали медведя с бидоном на голове.