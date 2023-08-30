В Рязанской области оценили последствия атаки беспилотника

После атаки беспилотного летательного аппарата на Рязанскую область разрушений не было зафиксировано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей российского региона, оценивших последствия атаки БПЛА.

«Разрушений нет, пострадавших нет», — уточнили агентству в местной администрации.

В ночь на среду, 30 августа, в Рязанской области удалось сбить два беспилотника. Взрывы можно было услышать в Московском и Приокском районах.

Кроме того, в ночь на 30 августа украинские беспилотные летательные аппараты совершили массовую атаку на пять регионов в центральной России и Псковскую область. В результате возник пожар на аэродроме в Пскове.

Также мэр столицы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике силами ПВО в Рузском районе.

До этого Министерство обороны РФ информировало, что средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник над Калужской областью.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.