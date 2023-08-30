В Нижневартовске девушка выжила после ранения в голову на вечеринке со стрельбой

В Нижневартовске 18-летнюю студентку госпитализировали после вечеринки со стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Девушка вместе с друзьями отправилась на дачу родителей. Во время встречи россиянка нашла пистолет отчима, который член семьи забыл спрятать. Компания решила использовать оружие для стрельбы по мишеням в огороде.

Когда потребовалось перезарядить пистолет, девушка случайно выстрелила в себя. Пуля прошла через всю голову и остановилась у виска. Медики диагностировали сотрясение мозга.

В больнице выяснилось, что какие-либо важные зоны пуля не задела. Хирурги прооперировали пациентку. На данный момент в произошедшем разбирается полиция.

Ранее в Волгограде мужчина подозвал к себе бездомную собаку и выстрелил в нее.