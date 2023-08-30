В здании СК в Брянске прогремел взрыв

Взрыв произошел в здании следственного управления СК РФ в Брянске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В сообщении уточнили, что 30 августа в 6:10 минут в следственном управлении Следственного комитета России по Брянской области «произошел хлопок». Здание находится на улице Красноармейской, 158.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — отметили в пресс-службе.

По данным городской администрации, открытое горение после взрыва не зафиксировали. Но взрывная волна выбила стекла в здании СК.

В ночь на 30 августа жители Брянска сообщили о взрыве в городе. По словам очевидцев, громкий звук был хорошо слышен в районах Володарка и Советский.

Позже в Минобороны России прокомментировали эту информацию. В военном ведомстве заявили о предотвращении теракта в Брянской области. Дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотника в небе над регионом.

Ранее появилось видео массового обстрела поселка Климово в Брянской области.