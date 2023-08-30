Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В здании СК в Брянске прогремел взрыв

В администрации Брянска сообщили о взрыве в здании СК

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Взрыв произошел в здании следственного управления СК РФ в Брянске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В сообщении уточнили, что 30 августа в 6:10 минут в следственном управлении Следственного комитета России по Брянской области «произошел хлопок». Здание находится на улице Красноармейской, 158.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — отметили в пресс-службе.

По данным городской администрации, открытое горение после взрыва не зафиксировали. Но взрывная волна выбила стекла в здании СК.

В ночь на 30 августа жители Брянска сообщили о взрыве в городе. По словам очевидцев, громкий звук был хорошо слышен в районах Володарка и Советский.

Позже в Минобороны России прокомментировали эту информацию. В военном ведомстве заявили о предотвращении теракта в Брянской области. Дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотника в небе над регионом.

Ранее появилось видео массового обстрела поселка Климово в Брянской области.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях