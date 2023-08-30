Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 30 гектаров

Площадь пожара в Геленджике выросла до 30 гектаров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Согласно сообщению ведомства, в ликвидации пожара задействованы более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета с водосливными устройствами.

В МЧС отметили, что тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности.

«Угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

До этого в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края сообщали, что площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 15 гектаров. По данным краевого ГУ МЧС, огонь распространился к вершине горы. Для борьбы с пожаром была отправлена аэромобильная группировка.

В экстренных службах заявляли, что для тушения пожара в Геленджике планируется использовать специальные самолеты и вертолеты. Уточнялось, что к тушению пожара привлекут два самолета Бе-200ЧС и два вертолета Ми-8, имеющих водосливные устройства.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.