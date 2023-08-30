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Переменную облачность спрогнозировали синоптики в Москве в среду

Переменная облачность и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в среду в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, и температура воздуха до +24 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 22-24 градусов, а ночью на четверг ожидается понижение до +12 градусов. Об этом информирует ТАСС.

В Подмосковье температура будет колебаться от +20 до +25 градусов в среду, а ночью на четверг ожидается +9 градусов.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 3-8 м/с, а атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.

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