Сильные осадки нарушили электроснабжение в Хасанском районе Приморья

Мощные осадки в Хасанском районе Приморья привели к частичному нарушению или полному отключению света в 15 населенных пунктах района. Об этом сообщается на сайте «Дальневосточных распределительных сетей».

Непогода, говорится в заявлении компании, стала причиной отключений электроэнергии в населенных пунктах южного части Приморского края. У энергетиков в настоящий время нет доступа в некоторые села и поселки Хасанского района, поэтому они не могут осуществить ремонт вышедших их строя объектов.

Сотрудники энергокомпании для подачи электричества в пострадавшие населенные пункты района намерены привезти туда дизель-генераторные установки.

Сообщается, что осадки также привели к нарушению электроснабжения в Надеждинском районе.

Ранее сообщалось, что сильные дожди ожидаются на территории Приморского края в период с 29 по 31 августа. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в последние дни лета в регионе может выпасть от 40 до 140 мм осадков. Он не исключил, что в некоторых местах будет превышена месячная норма.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.