Столичные аэропорты возобновили работу после временных ограничений

Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу после введенных ранее ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Аэропорты начали принимать и отправлять рейсы», — заявил собеседник агентства.

До этого сообщалось, что московский аэропорт Шереметьево возобновил работу.

30 августа в московских аэропортах Внуково и Домодедово режим «Ковер» объявлялся два раза за ночь. Аэропорты Шереметьево и Жуковский также закрывались прием и отправку воздушных судов.

План «Ковер» также объявлялся в Тульской области, в Рязани, в части Московской области (среди них — Серпухов и Коломна), а также в части Калужской области (Калуга и Обнинск).

В ночь на 30 августа украинские беспилотные летательные аппараты совершили массовую атаку на пять регионов в центральной России и Псковскую область. В результате возник пожар на аэродроме в Пскове, где были повреждены несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. В остальных случаях БПЛА были сбиты силами противовоздушной обороны.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.