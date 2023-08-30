Во Владивостоке сошел сель

По информации пресс-службы администрации города, сильные ливни, которые продолжались в течение последних суток, привели к затоплению низколежащих участков дорог, сходу селей и смыву грунта с косогоров, а также к разливу рек в пределах городской черты Владивостока. Об этом информирует РИА Новости.

Приморский гидрометцентр сообщил, что за сутки во Владивостоке выпало 182 мм осадков, что составляет 103% от среднемесячной нормы.

Администрация города отметила: «Интенсивное усиление дождя вчера вечером привело к образованию скоплений воды на дорогах, затоплениям, сходу селей и смыву грунта с возвышенностей, а также к разливу рек. Все службы сейчас заняты ликвидацией последствий этой непогоды. В настоящее время идет очистка дорог от смытого грунта на участках Седанка — Патрокл, Коммунаров, Стрелочной, Всеволода Сибирцева, Котельникова, Выселковая, Иманская, Минеров и других».

По прогнозам синоптиков, в среду в городе ожидаются новые дожди, местами очень обильные. Порывы ветра могут достигать 30 м/с.

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