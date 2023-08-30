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Пожар в аэропорту Пскова после атаки дронов локализован, угрозы его расширения нет

МЧС: Пожар в аэропорту Пскова локализован, угрозы распространения огня нет

Пожар в аэропорту Пскова, начавшийся после атаки беспилотников, в настоящее время локализован, угрозы его расширения нет. Об этом в видеообращении, размещенном в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщил представитель экстренных служб.

По его словам, после прибытия в аэропорт первых пожарно-спасательных подразделений силы и средства были направлены на тушение пожара. Сейчас осуществлена локализация очагов пожара. Представитель экстренных служб подчеркнул, что угрозы распространения огня не имеется.

В настоящее время пожарные продолжают проливку и тушение места возгорания. Необходимых сил и средств имеется достаточное количество.

В свою очередь, губернатор Ведерников вновь заявил, что пострадавших в результате атаки дронов на аэропорт нет.

Ранее сообщалось, что аэропорт Пскова отменил все рейсы на среду после атаки беспилотников. Глава региона Ведерников отметил, что, по предварительным данных, серьезных повреждений в аэропорту нет, однако в этом сложно убедиться ночью.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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