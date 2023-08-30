Власти Псковской области сообщили, что жертв при атаке БПЛА на аэропорт Пскова нет

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что жертв при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на аэропорт Пскова нет. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении в своем Telegram-канале.
«В аэропорту была отражена атака беспилотников. Жертв, слава богу, нет», — сказал глава региона.
По его словам, масштаб разрушений уточняется. Как указал чиновник, на месте работают все службы.
«Провели (заседание) оперативного штаба, наметили первичные действия», — добавил он.
30 августа Михаил Ведерников сообщал про атаку беспилотников на аэропорт Пскова.
Telegram-канал Mash писал, что четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на военный аэродром.
Также 30 августа сообщалось, что в Брянске был сбит дрон.
Ранее в России создали новую систему подавления дронов.