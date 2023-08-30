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Власти Псковской области сообщили, что жертв при атаке БПЛА на аэропорт Пскова нет

Губернатор Ведерников: в результате атаки БПЛА на аэропорт Пскова жертв нет

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что жертв при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на аэропорт Пскова нет. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении в своем Telegram-канале.

«В аэропорту была отражена атака беспилотников. Жертв, слава богу, нет», — сказал глава региона.

По его словам, масштаб разрушений уточняется. Как указал чиновник, на месте работают все службы.

«Провели (заседание) оперативного штаба, наметили первичные действия», — добавил он.

30 августа Михаил Ведерников сообщал про атаку беспилотников на аэропорт Пскова.

Telegram-канал Mash писал, что четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на военный аэродром.

Также 30 августа сообщалось, что в Брянске был сбит дрон.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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