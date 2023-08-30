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Больше 60% жителей Москвы и Петербурга хотят запрета аренды электросамокатов

Более 60% жителей Москвы и Петербурга высказались за запрет аренды самокатов

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Илья Питалев/РИА Новости

Опрос Исследовательского центра портала SuperJob.ru показал, что большинство жителей Москвы и Петербурга высказались за запрет сервисов аренды электросамокатов. Об этом пишет »Интерфакс».

В Москве 62% респондентов считают такой запрет полезным, в то время как 22% выступили против него. Приверженцы запрета выражают недовольство из-за электросамокатов, оставленных на тротуарах или рядом со станциями общественного транспорта. Они также считают, что электросамокаты часто используют нетрезвые люди, что приводит к увеличению аварий. Противники запрета в Москве настаивают на удобстве использования электросамокатов.

В Петербурге 65% опрошенных поддержали запрет на аренду электросамокатов, объясняя это опасностью езды и высоким количеством аварий. 24% жителей Петербурга выступили против запрета.

16% москвичей и 10% петербуржцев не смогли сформулировать свою позицию.

Опрос был проведен среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население Москвы и Санкт-Петербурга (по 1000 респондентов в каждом городе).

Кроме того, с 1 сентября аренда электросамокатов будет запрещена в Париже.

Ранее «Газета.Ru» писала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.

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