В Брянске сбили БПЛА

В Брянске был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

30 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал про атаку беспилотников на аэропорт Пскова. По его словам, силы Министерства обороны РФ в псковском аэропорту отражают атаку дронов.

Telegram-канал Mash писал, что четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на военный аэродром.

27 августа стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Брянскую и Курскую области.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, а также рядом с населенными пунктами в Донецкой и Луганской народных республиках.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.