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Над московским аэропортом Внуково закрыто воздушное пространство

ТАСС: над московским аэропортом Внуково закрыли воздушное пространство

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Shutterstock

Над столичным аэропортом Внуково закрыто воздушное пространство. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную из авиационных служб.

По сведениям, предоставленным собеседником агентства, воздушное пространство в районе аэропорта Внуково закрыто. Все вылеты и прилеты задерживаются.

Ранее сообщалось, что в районе аэропорта Пскова возобновилась активная стрельба.

До этого поступила информация, что пожарные сбили пламя и локализовали возгорание в районе аэропорта в Пскове.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил атаку беспилотников на аэропорт Пскова. По его словам, силы Министерства обороны России в псковском аэропорту отражают атаку дронов. Как передает губернатор, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. Масштаб разрушений уточняется.

Telegram-канал Baza сообщал о взрывах со стороны аэропорта Пскова. По его данным, территория авиагавани была атакована 10 беспилотниками.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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