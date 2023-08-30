Над московским аэропортом Внуково закрыто воздушное пространство

Над столичным аэропортом Внуково закрыто воздушное пространство. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную из авиационных служб.

По сведениям, предоставленным собеседником агентства, воздушное пространство в районе аэропорта Внуково закрыто. Все вылеты и прилеты задерживаются.

Ранее сообщалось, что в районе аэропорта Пскова возобновилась активная стрельба.

До этого поступила информация, что пожарные сбили пламя и локализовали возгорание в районе аэропорта в Пскове.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил атаку беспилотников на аэропорт Пскова. По его словам, силы Министерства обороны России в псковском аэропорту отражают атаку дронов. Как передает губернатор, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. Масштаб разрушений уточняется.

Telegram-канал Baza сообщал о взрывах со стороны аэропорта Пскова. По его данным, территория авиагавани была атакована 10 беспилотниками.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.