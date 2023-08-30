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В Пскове перекрыли подъезд к аэропорту

Mash: полиция и военные перекрыли подъезд к аэропорту в Пскове

В Пскове перекрыли подъезд к аэропорту после атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным информационного ресурса, несколько нарядов полиции и военных организовали блокпост и никого не пускают к территории авиагавани.

Как передает Mash, на место атаки продолжают прибывать спецслужбы.

В ночь на 30 августа жители Пскова заявили о взрывах со стороны аэропорта. Сообщалось также о звуках, похожих на автоматные очереди.

По информации Telegram-канала Baza, атака началась в 23:40 по местному времени. В районе воздушной гавани сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Уточнялось, что российские военные также пытаются сбить беспилотники из стрелкового оружия.

Позднее губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил атаку беспилотников на аэропорт Пскова. По его словам, Минобороны России отражает атаку дронов.

Днем 29 августа Минобороны России сообщало о пресечении попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) на территории России. В ведомстве уточнили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Взрыв в Пскове
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