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Baza: два самолета получили повреждения во время атаки на аэропорт в Пскове

Baza: два самолета повреждены во время атаки на аэропорт в Пскове

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RVvoenkor/Telegram

Согласно предварительным данным, два самолета получили повреждения в результате атаки на аэропорт в Пскове. Однако официального подтверждения данной информации пока нет. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Специфика повреждений пока уточняется. В то же время налеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) продолжаются и применяется система противовоздушной обороны (ПВО). Также предпринимаются попытки сбить БПЛА с помощью стрелкового оружия.

Ранее жители Пскова сообщили о взрывах в районе аэропорта.

Сообщалось, что атака началась в 23:40 по местному времени. Работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

До этого Минобороны России сообщало о пресечении попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) на территории России. В ведомстве уточнили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.

Также украинский дрон былсбит самолетом морской авиации над акваторией Черного моря.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Взрыв в Пскове
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