Лесной пожар в Геленджике не представляет угрозы для населенных пунктов и инфраструктуры

Крупный лесной пожар в Геленджике не представляет угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры. Об этом в пресс-службе МЧС РФ рассказали ТАСС.

По информации ведомства, огонь распространился к вершине горы. В данный момент отсутствует угроза для близлежащих населенных пунктов и объектов инфраструктуры. Тушение пожара не останавливается ни на минуту.

В МЧС сообщили, что в качестве дополнительной силы для тушения пожара прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По словам пожарных, обстановка на месте возгорания является контролируемой, сил и средств для борьбы с огнем достаточно. На месте пожара находится заместитель начальника Главного управления государственной противопожарной службы Андрей Потахов, который координирует все действия по тушению.

Ранее сообщалось, что площадь лесного пожара в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике выросла до 5 га, бороться с огнем мешает сильный ветер. К ликвидации пожара привлечена авиация — вертолет Ми-8 МЧС уже сбросил свыше 130 тонн воды. В общей сложности в тушении пожара задействованы 195 человек и 45 единиц техники.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.