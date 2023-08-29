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Власти Геленджика призвали местных жителей помочь в тушении пожара

Администрация Геленджика призвала жителей города помочь в тушении лесного пожара

Администрация города Геленджика попросила жителей, имеющих экипировку и огнетушители, помочь в ликвидации крупного пожара на Маркотхском хребте. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Геленджика.

«Если у вас есть ранцевые и лесные огнетушители и желаете помочь пожарным в борьбе с лесным пожаром на Маркотхском хребте, то присоединяйтесь к тушению пожара. Сбор завтра, в 8:00 мск, у заправки «Лукойл»,— сказано в сообщении.

Как передает пресс-служба МЧС, из-за ветров площадь пожара достигла 50 тыс. кв. м. Согласно сообщению ГУ МВД по Краснодарскому краю, подозреваемый в поджоге сухой травы задержан полицейскими.

Сильный пожар в Геленджике произошел 29 августа. Огонь окружил несколько отелей. По последним данным МЧС площадь пожара в микрорайоне Куприянова Щель выросла до 1,5 га, огонь перекинулся на лесной массив. Привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством.

Ранее в Геленджике зафиксировали новый пожар у канатной дороги и зоопарка «Сафари-парк».

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