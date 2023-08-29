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Астролога задержали за консультирование бандитов, совершивших ограбление

NDTV: грабители узнали у астролога, когда лучше совершить ограбление, и попались

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Depositphotos

В Индии бандиты совершили крупное ограбление, проконсультировавшись с предсказателем по поводу благоприятного времени для преступления. Об этом сообщает NDTV.

По данным источника, пятерым участникам банды удалось ограбить дом после консультации с астрологом. Они встретились с предсказателем, который, как уточняется, рассказал им, когда лучше всего совершить запланированное преступление с наименьшими рисками.

Грабители послушались его совета и проникли в богатый коттедж, пока его хозяин был в отъезде. Злоумышленники связали жену владельца дома и унесли оттуда 9,5 млн рупий наличными и ювелирные украшения. Ущерб собственники похищенного оценили в 10 млн рупий (11,6 млн руб.).

В ходе расследования полицейские смогли установить всех участников налета. В итоге каждый из задержанных признался в том, что был на консультации у астролога. Последний также был задержан и арестован за соучастие в преступлении.

Ранее под Калининградом мужчина застал на своей кухне вора-домушника, пока тот готовил себе еду.

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