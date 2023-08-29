Украинский дрон ударил в офис «Единой России» в Новой Каховке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотником по общественной приемной партии «Единая Россия» в Новой Каховке. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

«Сегодня, ориентировочно в 21:00 в жилом доме в Новой Каховке, где расположено Новокаховское местное отделение партии «Единая Россия», произошел взрыв», — уточнили в сообщении.

Как написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», секретарь регионального отделения Херсонской области Игорь Кастюкевич, учитывая позднее время, людей в помещении не было, поэтому никто не пострадал.

«Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Причины взрыва устанавливаются», — отметил он.

Кастюкевич назвал удар ВСУ террористическим актом, направленным «на запугивание населения и работников партии». Он напомнил, что отделения «Единой России» в регионе выполняют функции центров помощи.

В апреле стало известно, что в Херсонской области появятся местные отделения партии «Единая Россия».

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения еще 56 депутатам Госдумы и направила их дела в суд.