Площадь возгорания в лесу Геленджика растет

Площадь лесного пожара в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике выросла до 5 га, бороться с огнем мешает сильный ветер. Об этом заявили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций России в Telegram-канале.

«МЧС наращивает силы для тушения пожара в Геленджике», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, быстрому распространению огня способствует мощный ветер с порывами до 25-30 м/с.

В сообщении отмечается, что к ликвидации пожара привлечена авиация — вертолет Ми-8 МЧС уже сбросил свыше 130 тонн воды. В общей сложности в тушении пожара задействованы 195 человек и 45 единиц техники.

«Огнеборцы работают круглосуточно в сложных условиях горной местности», — подытожили в пресс-службе.

Сильный пожар в Геленджике вспыхнул 29 августа. Огонь окружил несколько отелей. По последним данным МЧС площадь пожара в микрорайоне Куприянова Щель выросла до 1,5 га, огонь перекинулся на лесной массив. Привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством.

Ранее в Геленджике зафиксировали новый пожар у канатной дороги и зоопарка «Сафари-парк».