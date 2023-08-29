Журналистов ограбили при съемке репортажа об ограблениях

Группа, снимавшая репортаж о вооруженных ограблениях в Чикаго, подверглась вооруженному ограблению. Об этом сообщает Fox News.

Журналисты освещали всплеск уличной преступности на городских улицах, во время съемок остановились две машины, из них вышли вооруженные люди в масках.

Под дулом пистолета они заставили журналистов отдать деньги и ценные вещи, обыскали их автомобиль, после чего скрылись.

Президент Национальной ассоциации работников и технических специалистов вещания Раза Сиддики заявил, что грабители украли камеру, две сумки с кинооборудованием и рюкзак. Полиция ведет розыск подозреваемых.

Ранее в Таиланде воры предложили туристам марихуану на пляже и попытались ограбить их.