Журналистов ограбили при съемке репортажа об ограблениях

Группа, снимавшая репортаж о вооруженных ограблениях в Чикаго, подверглась вооруженному ограблению. Об этом сообщает Fox News.
Журналисты освещали всплеск уличной преступности на городских улицах, во время съемок остановились две машины, из них вышли вооруженные люди в масках.
Под дулом пистолета они заставили журналистов отдать деньги и ценные вещи, обыскали их автомобиль, после чего скрылись.
Президент Национальной ассоциации работников и технических специалистов вещания Раза Сиддики заявил, что грабители украли камеру, две сумки с кинооборудованием и рюкзак. Полиция ведет розыск подозреваемых.
Ранее в Таиланде воры предложили туристам марихуану на пляже и попытались ограбить их.