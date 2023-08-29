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Подросток обманул 13 пенсионеров на 3,8 млн рублей в Пермском крае

В Прикамье будут судить подростка, обманувшего пенсионеров на 3,8 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Пермском крае ожидает суда юноша, который работал курьером у мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

18-летнего молодого человека обвиняют в мошенничестве, следствию удалось доказать причастность юноши к 13 эпизодам преступлений, связанных с вымогательством денег у пожилых людей на общую сумму 3,8 млн рублей.

Подозреваемого удалось задержать в Лысьве после обращения в полицию четверых обманутых пенсионеров, они смогли описать приметы молодого человека, которому передавали денежные средства.

Мошенники действовали по уже известной схеме — потерпевшим звонили от имени сотрудников полиции и сообщали, что их родственники попали в ДТП, чтобы «решить вопрос» необходимо передать наличные через курьера.

Задержанный юноша признался, что нашел работу в сети, он следовал инструкциям, полученным по переписке и забирал деньги у стариков, оставляя себе определенный процент. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее телефонные мошенники убедили пенсионерку продать две квартиры и дачу.

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