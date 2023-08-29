Отец 96 детей уволился с работы, чтобы найти их

Американец захотел увидеться со своими 96 детьми, которые родились благодаря его донорской сперме. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Дилан Стоун-Миллер, 32-летний инженер-программист из США, решил отправиться в путешествие, чтобы увидеться с некоторыми из своих детей. Мужчина, регулярно сдававший семенную жидкость, является отцом не менее 96 человек.

«Я хотел посмотреть, как [они] растут», — объяснил он. Для осуществления этого плана ему пришлось уволиться с работы.

Многодетный отец рассказал, что задумался о знакомстве со своими детьми, когда увидел фотографию одной из своих биологических дочерей. Ему удалось встретиться с девочкой по имени Харпер, когда ей было три года.

«Бывают моменты, когда Дилан кажется мне навязчивым», — призналась мать ребенка. Женщина уверена, что ее дочь не может называть донора своим отцом.

Однако когда мужчина сообщил ей о желании познакомиться со своими детьми, она создала в соцсети группу, в которую затем добавились 20 пользователей.

«Я никогда не узнаю точно, сколько у меня детей», — заявил Стоун-Миллер, встретившись уже с 25 отпрысками.

Теперь он ведет электронную таблицу с именами своих детей, датами их рождения и временем своей последней встречи или разговора с ними.

Ранее россиянин похитил свою девятимесячную дочь и вывез ее из Литвы в РФ.