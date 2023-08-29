Бортпроводники спасли младенца, который перестал дышать во время полета

На борту воздушного судна, следовавшего рейсом из Москвы в Сочи, стало плохо новорожденному. Младенец перестал дышать, когда самолет заходил на посадку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Лайнер «Аэрофлота» заходил на посадку в Москве, когда плохо стало младенцу, новорожденный перестал дышать. Среди пассажиров не оказалось врача, экипаж принял решение проводить реанимационные мероприятия самостоятельно.

Маленького пассажира удалось спасти, ребенок начал дышать. Командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации на борту, сразу после посадки младенца осмотрели врачи.

Ранее двухлетний ребенок перенес остановку сердца на борту самолета.