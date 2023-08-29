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В Петербурге задержали вандала, который украл металлический обруч со скульптуры

Вандала, укравшего обруч со скульптуры «Бегущие дети» в Петербурге, задержали

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Wikimedia Commons

В Петербурге задержали вандала, укравшего металлический обруч со скульптуры «Бегущие дети». Об этом сообщает «78».

Неизвестный похитил металлический обруч, являющийся частью скульптуры на станции метро «Пионерская». По данным источника, эту деталь памятника воруют уже не впервые.

О поимке похитителя обруча изданию сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена. Его задержали сотрудники Службы транспортной безопасности.

Обязанности по восстановлению скульптуры «Бегущие дети» после случившегося взял на себя городской метрополитен. О том, зачем мужчине понадобилась металлическая часть памятника, ничего неизвестно.

Ранее в Екатеринбурге вандалы испортили новый троллейбус за 30 млн рублей.

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