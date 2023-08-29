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Аэропорт Алеппо возобновил работу

В Минтрансе Сирии сообщили о возобновлении работы аэропорта Алеппо

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Omar Sanadiki/Reuters

Министерство транспорта Сирии сообщило о возобновлении работы международного аэропорта города Алеппо, который ранее был выведен из строя в результате удара израильских ВС, передает государственное агентство SANA.

«Международный аэропорт Алеппо возобновляет работу сегодня с полуночи (совпадает с мск. — «Газета.Ru») после устранения повреждений, причиненных в результате агрессии [со стороны Израиля]», — говорится в сообщении.

Накануне международный аэропорт Алеппо, расположенный на севере Сирии, был выведен из строя в результате воздушной атаки со стороны Израиля.

22 августа сообщалось, что ВВС Израиля с помощью двух истребителей F-16 совершили атаку по окрестностям Дамаска в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

19 июля Министерство обороны Сирийской Арабской Республики заявляло, что средства противовоздушной обороны сбили большинство израильских ракет.

Ранее ПВО сирийской армии отразила ракетную атаку Израиля по окрестностям города Хомс.

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