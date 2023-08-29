Ямалец поджег ветхое жилье, из которого не хотел выселяться

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа открыл стрельбу в ответ на требование судебных приставов выселиться из аварийного дома под Ноябрьском, после чего поджег помещение, сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следователей, 28 августа 61-летний мужчина отказался общаться с судебными приставами, которые прибыли в рамках исполнения судебного решения о выселении. Он выстрелил из ружья в воздух, поджег свой автомобиль и закрылся в доме.

«Мужчина, используя горюче-смазочные материалы, осуществил поджог помещения, поставив под угрозу жизнь и здоровье сотрудников правопорядка», — отмечают в СК.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ.

Отмечается, что он причинил себе повреждения в виде ожогов тела и верхних дыхательных путей, после чего был госпитализирован. Кроме фигуранта никто не пострадал, при обыске были изъяты гладкоствольное двуствольное оружие и патроны к нему.

В администрации Ноябрьска уточнили РИА Новости, что до этого мужчине предоставляли вместо ветхого жилья благоустроенную квартиру, но он отказался от переселения, несмотря на решение суда.

В Уфе правоохранители подозревают местного жителя в попытке поджечь военкомат.

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